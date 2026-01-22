１６日、「瑞獣迎春−上海灯彩」をテーマにした特別展で展示されている「白竜馬灯」。（上海＝新華社記者／陳愛平） 【新華社上海1月22日】中国上海市松江区泗芤（しけい）古鎮でこのほど、「瑞獣迎春（吉祥の霊獣と春を迎える）−上海灯彩」をテーマにした特別展が開幕した。多様な作品数十点が展示され、国家級無形文化遺産の代表的項目である飾りちょうちん「灯彩（上海灯彩）」の魅力を伝えている。 灯彩の