一番コンパクトなヒョンデEVの末っ子編集部では2024年夏からヒョンデのEVを長期レポート中。現在は3台目となるアイオニック5が、日々、編集部の動力源として活躍している。今回は別スタッフが乗っている間に約1週間お借りした『ヒョンデ・インスタークロス』の話をしたい。【画像】マットグリーンが独特の雰囲気！ヒョンデ・インスタークロス全46枚インスターはちょうど1年前の2025年1月に日本での発売が始まった、一番コンパク