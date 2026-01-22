静岡県にある浜岡原発の再稼働審査をめぐり中部電力がデータを不正に操作していた問題で、原子力規制委員会は、26日に中部電力本店への立ち入り検査を始めると発表しました。この問題は、浜岡原発3号機と4号機の再稼働をめぐる審査で、中部電力がデータを不正に操作し、意図的に地震の揺れを小さくみせていた疑いが発覚したものです。原子力規制委員会は、今月26日から名古屋市にある中部電力本店への立ち入り検査を始めると発表し