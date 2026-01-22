お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（61）が22日、自身のインスタグラムを更新。元タカラジェンヌとの2ショットを披露した。モモコは「東京へ宝塚歌劇雪組を観に行きました」と書き出し、「知ってる子が出てるだけで嬉しい」と、現在公演中の舞台「ボー・ブランメル〜美しすぎた男〜」「Prayer〜祈り〜」を鑑賞したことを明かした。そして「観るたんびにダンスしようかと思います！！」と続け、「むちゃんこ背中綺麗」と絶