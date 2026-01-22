JR東海は、あす23日も、滋賀県の米原駅付近を中心に積雪が予想されるため、東海道新幹線が通常より速度を落として運転し、遅れが発生する可能性があると発表しました。JR東海は、今後の天候情報と列車の運転状況に注意するよう呼びかけています。