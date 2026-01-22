◇フィギュアスケート四大陸選手権第1日（2026年1月22日中国・北京）女子SPが行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が73・13点で首位発進した。トリプルアクセルの着氷が乱れたが、その他のジャンプはきっちり決めた。初出場優勝へ前進した。初出場の青木祐奈（MFアカデミー）が自己ベストの71・41点で2位スタート。同五輪代表の千葉百音（木下グループ）は68・07点で3位だった。