日本政府観光局が２１日発表した２０２５年の国・地域別の訪日外国人客数は、韓国が前年比７・３％増の９４５万９６００人と４年連続で最多だった。中国は１〜１１月分の累計でトップだったが、中国政府による渡航自粛の呼びかけで１２月に急減。通年では９０９万６３００人で韓国に次ぐ２位となった。３位は台湾で１１・９％増の６７６万３４００人、４位は米国で２１・４％増の３３０万６８００人だった。観光庁が２１日発