千葉県松戸市の自宅に51歳の姉を監禁して日常的に虐待し、数千万円の現金を受け取っていたとみられる夫婦が逮捕されました。姉は「洗脳されて逃げられなかった」と話しているということです。【写真を見る】食事は1日に茶碗1杯の米妻の姉を監禁・暴行し数千万円を受け取っていたか夫婦を逮捕 「洗脳されて…」姉が逃げ出し、警視庁に被害相談で発覚千葉・松戸市けさ、警察署から身柄を送検された市川奈美容疑者（45）。