タレントゆうちゃみ（24）が、22日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に初出演。母親について話した。「令和の白ギャル」ゆうちゃみに、司会の黒柳徹子（92）が「お母さんもギャル？」と聞くと、ゆうちゃみは「ギャルです」と即答。「お母さんは今44歳で、金髪、髪の毛が全部ハイトーンで。カラコンもついていて。つけまつげとかも、上と下についているくらい、めちゃくちゃギャルです」と母の容姿を説明した。