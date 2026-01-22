新党「中道改革連合」が発足し、看板政策として「恒久的な食料品消費税ゼロ」を掲げました。新党「中道改革連合」は22日、党大会を開き正式にスタートしました。公約のキャッチコピーは「くらしを真ん中へ！生活者ファースト」。看板政策は「恒久的な食料品消費税ゼロ」で、時期についても「この秋から実現する」と明記しました。財源については政府系ファンド「ジャパン・ファンド」を創設し、確保するとしています。また、現役世