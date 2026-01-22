「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。「テレ東プラス」では、1月16日(金)に放送された「開かずの金庫を開けろ！」をプレイバックします。【動画】＜開かずの金庫＞中身ぎっしり！「大盤振る舞いだな！」レンガ工場に眠る謎のお宝リポーターの別府ともひこ（エイトブリッジ）が訪れたのは、日本有数のレンガ生産地・北海道江別市。この町の歴史あるレンガ工場に、2つの開かずの金庫が眠っています