気象庁によりますと、近畿北部では、２２日夜遅くにかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要だということです。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？近畿地方の雪雨シミュレーション また、近畿地方では竜巻などの激しい突風や落雷に注意するよう呼び掛けています。 近畿地方は強い冬型の気圧配置となっています。２３日にかけて、近畿地方の上空約１５００メートルには氷点下９度以下の強い寒気が流