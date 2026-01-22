瀬戸内地方は、寒気や湿った空気の影響で雲が広がり、雪の降っているところがあります。夜も岡山県北部では断続的に雪が降る見込みです。 23日もおおむね曇りでしょう。朝の最低気温は岡山でマイナス3度、津山でマイナス6度、高松で0度の予想です。22日朝よりも気温が低くなるため、水道管の凍結に注意してください。日中の最高気温は岡山で7度、津山で5度、高松で6度でしょう。22日と同じくらいかやや高くなります。 25日にかけ