北海道苫小牧市で、知人男性の顔を蹴るなどの暴行を加えたとして会社員の男が逮捕されました。逮捕のきっかけはＳＮＳで拡散された動画でした。地面に倒れた男性を執拗に蹴り続ける男。暴行の疑いで逮捕された、苫小牧市の会社員・佐々木龍生容疑者です。佐々木容疑者は２０２５年８月ごろ、苫小牧市本幸町２丁目の路上で、知人男性の顔などを複数回蹴るなどした疑いが持たれています。知人によりますと、佐々木容疑者は２０２５年