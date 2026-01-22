2月8日に投開票が行われる衆院選の投票用紙、岐阜県内のすべての市町村に22日中に届く見込みです。22日午後2時半過ぎ、岐阜市役所に小選挙区と比例代表・合わせて66万枚あまりの投票用紙が入った段ボール箱が到着しました。県の選挙管理委員会によりますと、雪の影響はみられず、22日中に県内全ての市町村に合わせて320万枚が届けられる予定です。岐阜県選挙管理委員会の担当者：「時間がなかなか取れない中で、投票用