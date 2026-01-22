タレント・俳優・フリーアナウンサーの森香澄（30）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。妹・ちさとさんとの“顔出し”2ショットを披露した。【写真】「2人とも違った可愛さ」森香澄＆妹の“顔出し”2ショット「グランピングしてきましたよん」とつづり、10枚の写真をアップ。ちさとさんと顔を寄せ合った“密着”2ショットや、愛犬とグランピングを楽しむ様子など、家族で過ごした穏やかな時間をシェアした。この投稿