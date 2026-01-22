お笑いコンビ・タカアンドトシのトシ（49）が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（毎週水曜 後8：00）に出演。家族にまつわるプライベートな出来事を明かした。【写真】トシ＆3人の子どもたちの“七五三”家族4ショット番組では「パパはツラいよ大賞」第2弾を放送。14歳の長男、12歳の次男、10歳の長女を育てる3児の父であるトシは、毎年欠かさず家族旅行に出かけているそう。その中で