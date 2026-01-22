新潟県の東京電力柏崎刈羽原発の6号機（中央）＝2025年11月（共同通信社機から）22日午前0時半ごろ、新潟県の東京電力柏崎刈羽原発6号機で、原子炉から制御棒を引き抜く作業中に異常を知らせる警報が鳴り、東電は作業を中断した。21日夜の再稼働から約5時間25分後で、出力を上げている途中だった。東電は22日、原子炉を止めると発表した。同原発で記者会見した稲垣武之所長は「プラントを停止し徹底的に調査する必要があると判断