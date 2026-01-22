政府は２２日に公表した１月の月例経済報告で、国内景気は「緩やかに回復している」とする総括判断を前月から維持した。個人消費や設備投資といった主要項目で、基調が変わっていないと判断した。個別項目では、貿易・サービス収支を前月の「赤字となっている」から「おおむね均衡している」に表現を変更した。資源価格が下落していることや、米国への輸出が回復しつつあることを踏まえた。他の項目は据え置いた。景気の先行