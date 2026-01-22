人口減少対策に関し、有識者の意見を聴取するプロジェクトチームの初会合に出席した鳥取県の平井伸治知事＝22日午前、東京都千代田区政府は22日、人口減少に対応する政策の検討に向け、有識者の意見を聴取するプロジェクトチームの初会合を東京都内で開いた。出席した鳥取県の平井伸治知事は、子育て支援といったこれまでの政策の効果や、少子化の原因を「データに基づいて分析、検証し実情を踏まえた対策を講じることが重要」と