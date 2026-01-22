会社役員の家に忍び込んで現金1200万円を盗んだ疑いで、男2人が逮捕されました。時吉純一郎容疑者（56）ら2人は2025年4月、仲間と共謀し、東京・豊島区にあるコンサル会社役員の男性（50代）の家に忍び込み、現金約1200万円を盗んだ疑いが持たれています。警視庁によりますと、時吉容疑者らと被害に遭った男性は仕事上の知り合いで、すでに逮捕・起訴されている指示役らに現金が保管されていることや男性がいない時間帯などの情報