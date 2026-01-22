「アメリカ・トランプ大統領がグリーンランド領有を強行するなら、サッカーワールドカップをボイコットしよう」という声が欧州で広がっている。W杯は2026年6月11日から7月にかけてアメリカ、カナダ、メキシコの3か国にまたがって開催されるが、「気が気じゃない」と、サッカー好きの国際ジャーナリスト・小西克哉さんが1月22日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」で心配した。イギリスでも複数の国会議員が出場辞退を訴えドイツで