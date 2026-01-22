メ～テレ（名古屋テレビ） 強い寒波が各地を覆うなか、この地方への影響を取材しました。 寒波の影響は東海地方にも。 21日夜の名神高速、一宮インター。大雪に備え、予防的通行止めが実施されました。 一夜明け22日、JR四日市駅前では歩道に雪が積もっていました。東海地方では平野部でも雪が降り、いなべ市北勢では午前5時に15センチの積雪を観測しました。 岐阜県の世界遺産・白川郷も、一面の銀世界です