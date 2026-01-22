メ～テレ（名古屋テレビ） 今回の衆議院選挙は異例の短期決戦。その影響は、愛知県の大学生が運営する期日前投票所にも。 愛知県大府市にある至学館大学。 選挙権年齢が18歳に引き下げられた2016年から、若者の投票率を上げることを目的に学生たちが期日前投票所を運営しています。 「準備期間がめちゃくちゃ短い」（大学3年生） 「毎日、学校に来て準備しています」（大学3年生） しかし、今回、大府市の選挙