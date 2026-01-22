メ～テレ（名古屋テレビ） 22日午前、岐阜県関ケ原町で、大型トラックと軽乗用車が衝突する事故があり、軽乗用車を運転していた男性が意識不明の重体です。 警察によりますと22日午前9時半すぎ、関ケ原町松尾の国道21号で、大型トラックと軽乗用車が正面衝突しました。 この事故で、軽乗用車を運転していた男性(22)が意識不明の重体です。 大型トラックを運転していた男性(58)に、けがはありませんでした。 現場は