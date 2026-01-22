ドル対欧州通貨は落ち着いた値動き、ユーロドル１．１６９０付近＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル対欧州通貨相場は落ち着いている。ユーロドルは1.1690付近、ポンドドルは1.3435付近で推移している。本日これまでのレンジはユーロドルが1.1670-1.1697、ポンドドルは1.33417-1.3439といずれも小動き。前日のトランプ演説を通過してグリーンランド問題についての当面の警戒感が緩和されているようだ