◇フィギュアスケート 四大陸選手権(22日、中国・北京)フィギュアスケートの日本人3選手がショートプログラムで1、2、3位と好調な滑り出しとなりました。11番目に登場した青木祐奈選手が71.41でトップに立ちます。17番手で登場した中井亜美選手も華麗な演技を披露し、73.83と好成績で1位に躍り出ます。最後に登場した千葉百音選手が68.07で3位につけ、日本の3選手が1位2位3位につけています。中井選手と千葉選手はミラノ・コルティ