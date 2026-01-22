岩手県警本部＝盛岡市岩手県警大船渡署は22日、ロマンス詐欺事件を巡る被害金の一部をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で北海道釧路市、僧侶後藤徳雄容疑者（66）を逮捕したと発表した。逮捕は21日付。容疑を認め「同様に複数回、計約1億円をマネーロンダリングした」という趣旨の供述している。逮捕容疑は2024年4月4日、詐欺の被害者から自分名義の口座に入金された約100万