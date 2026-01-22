◇練習試合横浜M0―1金沢（2026年1月22日アミノバイタルトレーニングセンター宮崎）横浜Mは22日、キャンプ地の宮崎市でJ3金沢と今季初の対外試合（30分×3本）を行い、0―1で敗れた。試合終了後は3本目に出場したメンバーでPK戦を行い、こちらは横浜Mが4―3で勝利。キックを2本止めたGK飯倉は両手でガッツポーズして喜びを表現すると、キッカーは5人中4人が成功した。来月6日開幕の特別大会・明治安田百年構想リー