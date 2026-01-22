「ＢＯＡＴＢｏｙカップヤングｖｓベテランバトル」（２２日、平和島）桜井優（２７）＝埼玉１２２期・Ｂ１＝が絶好調だ。開幕から無傷の３連勝と大活躍。３コースまくりで制した２２日の２日目４Ｒ後は「出来過ぎですね」と苦笑いだったが、「すごく乗りやすいです。ターンでしっかり押してくれる感じがあるし、前を向いてからもいいです」と手応えもつかめていた。それでも、「これに伸びが来れば文句はない。本体とかい