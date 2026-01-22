ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃795は「2026 新春 ももクロChanカルタ」をお届け！◆『ももクロChan』は4人の家！その名の通り、カルタで遊ぶ新春恒例のこの企画。読み上げられた札をゲットしたメンバーは、札に書かれたお題に挑戦し、クリアできればスタジオ中にあるポチ袋をひとつもらえる。袋の中には、最高額1万円の現金やギフトカード、罰ゲームカードなどが入って