全豪オープン大会期間：2026年1月20日～2026年1月31日開催地：オーストラリア メルボルンコート：ハード（屋外）結果：[ウ ファンシエン / 穂積 絵莉] 2 - 1 [アレクサンドラ パノワ / イリーナ フロマチェワ] 試合の詳細データはこちら≫ 全豪オープン第5日がオーストラリア メルボルンで行われ、女子ダブルス1回戦で、ウ ファンシエン / 穂積 絵莉と第11シード