全豪オープン大会期間：2026年1月18日～2026年2月1日開催地：オーストラリア メルボルンコート：ハード（屋外）結果：[エリオット スピッチリ] 3 - 2 [ウ イビン] 試合の詳細データはこちら≫ 全豪オープン第5日がオーストラリア メルボルンで行われ、男子シングルス2回戦で、エリオット スピッチリとウ イビンが対戦した。第1セットはエリオット スピッチリが6-2で先取。