22日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8877枚だった。うちコールの出来高が4986枚と、プットの3891枚を上回った。コールの出来高トップは5万7000円の704枚（144円高360円）。プットの出来高トップは4万9000円の232枚（160円安340円）だった。 コールプット 出