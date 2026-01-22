22日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2051枚だった。うちプットの出来高が1204枚と、コールの847枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の169枚（51円安246円）。コールの出来高トップは5万7000円の338枚（225円高850円）だった。 コールプット 出来