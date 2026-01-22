22日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は70枚だった。コールの合計出来高は22枚。コールの出来高トップは5万9000円の19枚（720円）だった。プットのの合計出来高は48枚。プットの出来高トップは4万円の47枚（259円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格