東京電力は、21日に再稼働したばかりの新潟県の柏崎刈羽原発6号機で不具合が発生したため、原子炉を一時停止すると発表しました。 東京電力によりますと、柏崎刈羽原発6号機は21日午後7時すぎに再稼働しましたが、22日午前0時28分 制御棒を抜く作業中に警報が鳴り作業が中断しました。電気部品の不具合とみて原因を調べていますが特定できておらず、さきほど点検のために原子炉を一時停止すると発表しました。 東京電力は、