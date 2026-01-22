2026年1月21日、香港メディア・香港01は、中国当局がモバイルバッテリーの欠陥調査を強化し、昨年1年間で約140万台のリコールが実施されたと報じた。記事は、中国国営中央テレビ（CCTV）の報道を引用する形で、国家市場監督管理総局が昨年にモバイルバッテリーの品質安全に関する集中整備を実施したと紹介。全国で製品の発火や爆発事故が多発する中、メーカーに対して製品安全の主体責任を果たすよう督促した結果、計10回のリコー