浙江省杭州市の姚高員市長は1月21日、同市の第14期人民代表大会第6回会議で行った政府活動報告で、2021年から2025年までが対象期間だった「第14次五カ年計画」中に、杭州市が累計で35歳以下の大学卒業生200万人以上を受け入れたと説明しました。説明によると、杭州は2025年に初めてノーベル賞受賞者を常勤従業員として受け入れました。また35歳以下の大学卒業生42万9000人を新たに受け入れ、「外国籍人材にとって最も魅力的な中国