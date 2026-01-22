テレビアニメ『薬屋のひとりごと』から、季節の植物をテーマにした新規ビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」の1月ビジュアルが公開された。テーマは椿×猫猫・梅梅で、椿咲き乱れる小道を散歩する2人が描かれた。『薬屋のひとりごと』第3期＆劇場版制作劇場版は原作者による完全新作ストーリー本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こ