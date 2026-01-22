ウォルト・ディズニー・ジャパンは22日、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」で2026年に独占配信を予定している韓国ドラマラインナップ映像を公開した。【動画】“史上最強”圧巻スケール＆豪華キャスト Disney+の2026年韓国ドラマラインナップ映像心揺さぶるラブロマンスから、これまでにない斬新なテーマといった幅広いジャンル、そして豪華トップスター俳優を迎