◇バドミントン インドネシアマスターズ2026(20日〜25日、ジャカルタ)女子シングルスで世界ランク9位の宮崎友花選手がベスト8進出しました。先週行われたインドオープンでは2回戦で仁平菜月選手と日本人対決となりフルゲームの末敗れた宮崎選手。前年のインドネシアマスターズではベスト8で終えていました。今年は初戦で昨年の世界ジュニア選手権銀メダリストのインドの選手に2-1で逆転勝利を飾ります。22日の2回戦では同ランク36