記者会見でポーズをとるWBAスーパーライト級1位の平岡アンディ＝22日、東京都内世界ボクシング協会（WBA）スーパーライト級1位の平岡アンディ（大橋）が22日、東京都内で記者会見し、2月21日に米ネバダ州ラスベガスで同級王者のゲーリー・ラッセル（米国）に挑戦すると発表した。自身初の世界タイトルマッチに向けて「ラスベガスで世界戦をやるのは夢だった。やっと実現する」と期待感を口にした。当初は昨年11月に米フロリダ