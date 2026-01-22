スピードスケート・ショートトラックの壮行会で、撮影に応じる（前列左から）西谷岳文さん、杉尾憲一監督、宮田将吾、渡辺啓太＝22日、大阪府松原市の阪南大ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するスピードスケート・ショートトラック男子のエース、宮田将吾（日本通運）が22日、母校の阪南大（大阪府松原市）で開かれた壮行会に出席し「絶対にメダルを持って帰らないと。期待を全部背負う覚悟はできている」と決意を語った。シ