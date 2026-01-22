将棋の加藤一二三さんが22日に、肺炎のため都内病院で亡くなったことを、所属事務所が発表しました。86歳でした。その経歴を振り返ります。■当時の最年少記録となる14歳7か月でプロ棋士に通称『ひふみんアイ』も話題所属事務所によると、加藤さんは1940年1月1日生まれの福岡県嘉麻市出身。1951年に剣持松二九段の門下になると、1954年には当時の最年少記録となる14歳7か月でプロ棋士となりました。これは、2016年に藤井聡太四段