航空業界の労働組合でつくる航空連合は２２日、２０２６年春闘で基本給を底上げするベースアップ（ベア）の要求について、月額１万２０００円を目安にすると発表した。賃上げ率は約４％で、上部組織の連合が掲げる「ベア３％以上」を上回る要求となる。航空業界では、２５年の訪日客が初めて４０００万人を突破するなど国際線事業が好調だ。整備費や燃料費の増加で国内線事業は実質赤字に陥っているが、人材の維持・確保に向け