東京マラソン財団は２２日、３月１日に行われる東京マラソン２０２６のエリートランナーを発表し、箱根駅伝５区で“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎作（早大３年）が初マラソンに挑むことになった。昨年１２月に日本記録保持者の座を奪回した大迫傑（ＬＩ−ＮＩＮＧ）、前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）の新旧日本記録保持者対決も実現。前青学大エースで、元日のニューイヤー駅伝でも好走した太田蒼生（ＧＭＯインタ