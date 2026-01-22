キリンビバレッジは1月22日、「2026年 事業方針発表記者会見」を開催した。人口減少や物価高、気候変動など先行き不透明な環境が続くなか、同社は「おいしい飲みもので、ヘルスサイエンスリーディングカンパニーへ」を掲げ、健康・環境・コミュニティにまたがるCSVを経営の中枢に据えた成長戦略を示した。(左)キリンビバレッジ 代表取締役社長の井上一弘氏、(右)キリンビバレッジ 執行役員 マーケティング部長の鈴木郁真氏○ヘルス