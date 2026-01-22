明治は、「明治 エッセル スーパーカップ」ブランドより、”大人の放課後、充実アイス”をコンセプトにした、冬季限定の4層構造アイス「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル」シリーズを今年も発売する。深みと苦みが好みな人へ今年は「深みと苦みが好みな人へ。」をテーマに、1月27日より「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ」をコンビニエンスストアにて先行発売。2月9日より全経路にて発売すると