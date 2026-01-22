三井住友カードは、決済ソリューションを提供する米Fiserv(ファイサーブ)と提携し、日本において中小事業者向けの決済サービス「Clover」を提供していくと発表した。Cloverは決済端末と様々な店舗向けアプリが一体となった「真のオールインワンサービス」で、法人向けデジタル総合金融サービスの「Trunk」と組み合わせることで、一気通貫のサービスを提供していくことを目指す。発表会に登壇した三井住友カードの大西幸彦社長(中央